Польша экстрадирует российского ученого Бутягина по запросу властей Украины

Суд Варшавы в среду удовлетворил запрос Украины о выдаче российского археолога Александра Бутягина. Об этом в среду, 18 марта, сообщили близкие ученого.

© Соцсети

В своем заявлении они отметили, что экстрадиция несет прямую угрозу жизни ученого. Защита Бутягина намерена обжаловать решение суда.

— В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции, — цитирует близких ученого ТАСС.

Бутягина задержали 11 декабря по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года.

13 января посла Польши в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России, где ему выразили протест в связи с задержанием российского археолога. В ведомстве потребовали немедленного освобождения российского ученого и отказа от его передачи украинским властям, которых в ведомстве назвали «карательной машиной киевского режима».