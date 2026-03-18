Политолог и востоковед Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал ликвидацию главы Совета безопасности Ирана Али Лариджани и рассказал о стратегии Израиля, связанной с устранением высокопоставленных иранских чиновников.

Ранее газета The New York Times сообщила, что новости об убийстве Израилем Али Лариджани заставили иранских чиновников еще больше опасаться за свои жизни и тревожиться о будущем страны. Двое иранских официальных лиц в беседе с изданием рассказали о своих опасениях по поводу безопасности. Один из них заявил, что ему звонили другие чиновники, беспокоящиеся о безопасности иранских лидеров и о своей собственной безопасности. По его словам, все они задавались вопросом, кто станет следующей мишенью.

Комментируя убийство Лариджани, Каргин подчеркнул особую роль политика в иранской системе власти. Эксперт отметил, что устранение этой фигуры может иметь далекоидущие последствия для руководства страны.

Удар по Али Лариджани — это не просто ликвидация одного из высокопоставленных чиновников, а целенаправленная попытка подорвать саму архитектуру власти в Иране. При аятолле Хаменеи он фактически занимал позицию второго человека в государстве. Лариджани выполнял критически важные функции: был системным игроком, переговорщиком и медиатором между различными группами внутри иранских элит. Он обеспечивал связь между разными фракциями, сглаживал противоречия и помогал достигать консенсуса. Потеря такого ключевого звена может привести к серьёзным сбоям в работе властных механизмов в Иране. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт подчеркнул, что целенаправленное устранение военно‑политического руководства другой страны является абсолютно незаконным актом.

«Однако стратегия Израиля, судя по всему, строится на создании хаоса внутри иранских элит: цель — спровоцировать внутреннюю борьбу за власть и инициировать передел сфер влияния. В Израиле хотят, чтобы иранское военно-политическое руководство изменило приоритеты: вместо решения стратегических задач было вынуждено сосредоточиться на обеспечении собственной безопасности», - отметил специалист.

Вместе с тем политолог ответил на вопрос о дальнейших израильских атаках против иранских чиновников.

«Израиль открыто заявляет о намерении продолжать действия против представителей иранских властей — это уже не скрытые угрозы, а фактически озвученная стратегия. Поэтому с высокой вероятностью стоит ожидать продолжения подобных акций. Усиленная охрана, которую сейчас организуют для иранских чиновников, может снизить риски отдельных атак, но не устраняет саму угрозу в целом», - заключил эксперт.

Ранее Иран заявил о новой волне ударов по Израилю в качестве мести за Лариджани.