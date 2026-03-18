Израиль раскрыл цели расправ над высшим руководством Ирана

Израиль считает, что расправы над высшим руководством Ирана «сеют хаос» во власти Исламской республики и рассчитывает на дестабилизацию ситуации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в израильской разведке.

«Режим пострадал в шесть-десять раз сильнее, чем во время операции 2025 года. Им трудно формировать политику, принимать решения и отдавать приказы на военном и политическом уровнях. Мы видим хаос, и ожидается, что ситуация вскоре ухудшится», — приводит телеканал слова анонимного источника.

Уточняется, что Израиль рассчитывает на разлад в иранском руководстве после расправы над секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что агенты израильский спецслужбы «Моссад» звонят на телефоны иранских командиров и от каждого лично требуют «начать восстание» в Исламской республике, угрожая расправой. В частности, авторы материала привели фрагмент из одного телефонного разговора, где израильский агент на языке фарси общается с иранским военным.