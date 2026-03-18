Лидер КНДР переутвержден на посту с результатом 99,93%

Лидер КНДР переутверждён на посту с результатом 99,93%
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын одержал безоговорочную победу на парламентских выборах, состоявшихся 15 марта. Об этом сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК).
Согласно его данным, правящая Трудовая партия Кореи и её союзники получили 99,93% голосов и заняли все места в Верховном народном собрании 15-го созыва. Явка избирателей составила 99,99%.
Впервые с 1957 года официальные данные о выборах в КНДР зафиксировали голоса против — 0,07% избирателей высказались несогласно. Однако международные эксперты называют эти выборы символическими, поскольку в каждом округе баллотировался лишь один кандидат, а само голосование давно стало формальностью для легитимации решений руководства.
Новый состав парламента обновился более чем на 70% — это самая масштабная ротация за последние годы. Из 687 депутатов в него вошли сестра лидера Ким Ё Чжон, глава МИД Цой Сон Хи и влиятельный помощник Чо Ён Вон. Бывший председатель парламента Чхве Рён Хэ не попал в список, что эксперты расценивают как продолжение кадрового обновления.
Первая сессия Верховного народного собрания назначена на 22 марта. Ожидается, что в этот день Ким Чен Ын будет официально переутвержден на посту председателя Госсовета. Ключевым вопросом повестки станет возможное внесение поправок в Конституцию. В документе на законодательном уровне планируется прописать, что отношения с Южной Кореей закреплены как с «враждебным государством».