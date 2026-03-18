Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки Исмаила Хатиба

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны Исмаила Хатиба.

Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Трусливое убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь", - отметил Пезешкиан, упомянув также о гибели секретаря Совета национальной безопасности и министра обороны Ирана.

По версии израильской стороны, ликвидация Хатиба стала результатом целенаправленной операции. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что глава иранской разведки был уничтожен в ходе ночного удара. Аналогичную информацию распространила и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), добавив, что удар по Тегерану, где находился министр, был нанесен на основе разведданных и носил точечный характер. В израильском военном ведомстве также пояснили, что в течение долгого времени планировали ликвидация Хатиба, поскольку иранская разведка обладает "широкими возможностями и ведет деятельность против Израиля по всему миру".

Убийство сразу нескольких высокопоставленных представителей иранского руководства свидетельствует о резком усилении давления на Тегеран и попытке дестабилизации управленческой вертикали. Однако, как утверждают эксперты, подобные действия приведут лишь к дальнейшему ужесточению позиции Ирана и усилению ответных атак.