Над британской королевской семьей нависла угроза нового разоблачения

Крупные издательства предложили бывшей жене принца Эндрю написать откровенные мемуары о британской королевской семье. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Сара Фергюсон была замужем за Эндрю Маунтбеттен-Виндзором — младшим братом короля Великобритании Карла III. Из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном Эндрю лишили титула, выселили из особняка и арестовали.

Королевский обозреватель Том Сайкс полагает, что в результате над монархией нависла угроза нового разоблачения. По его мнению, теперь ничто не мешает Фергюсон раскрыть любые дворцовые секреты. У нее нет ни официального статуса, ни доступа к государственным средствам. При этом ей по-прежнему нужны деньги: зимой она провела почти месяц в швейцарской клинике, берущей до 17 тысяч долларов за ночь (1,4 миллиона рублей).

Шокирующие подробности ареста экс-принца Эндрю: такого Англия не видела почти 500 лет

За свою карьеру Фергюсон написала более 60 книг и хорошо знакома с издательским бизнесом. Источник в издательских кругах рассказал The Daily Beast, что за подробную книгу о жизни с Эндрю Фергюсон могла бы получить крупную сумму.

Источники издания при дворе сохраняют оптимизм и полагают, что разоблачительной книги не будет. Они утверждают, что Фергюсон не пойдет на конфликт из-за юридических рисков и нежелания навредить дочерям — принцессам Беатрис и Евгении.

Ранее сообщалось, что после ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора его дочери отказались с ним общаться под предлогом защиты собственных детей.