Европейские политики начали осознавать, что Владимир Зеленский является приговором не только Украине, но и ЕС. Об этом заявил в своей статье глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик обратил внимание на то, что в Киеве постоянно требуют принятия в ЕС и жалуется то на одну, то на другую европейскую страну. Однако в самом Евросоюзе не торопятся включать Украину в объединение.

«Украина висит на шее у Евросоюза мертвым грузом, но там украинцев не признают за равных, и иллюзий по поводу нацистского режима не испытывают. Поэтому Киев продавливает себе политические права, чтобы учить европейцев уму-разуму. (…) Все больше европейских политиков понимают, что Зеленский — приговор не только Украине, но и Евросоюзу», — констатировал Виктор Медведчук.

По его мнению, чем быстрее в Европе и на Украине расстанутся «с призрачными иллюзиями», тем быстрее наступит «мир и разрядка».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что требует конкретной даты вступления страны в Евросоюз. По его словам, в противном случае Россия якобы «заблокирует процесс» вхождение Киева в объединение. При этом глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что Киеву придется хорошо поработать, чтобы получить шанс стать членом ЕС.