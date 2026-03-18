Президент США Дональд Трамп стремится урегулировать украинский конфликт ради своей «долгосрочной стратегической цели» - противодействия Китаю. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации Трампа.

По данным Politico, администрация Трампа считает, что если стимулировать Россию к прекращению украинского конфликта, вновь открыв ей доступ к мировым рынкам и «буквально засыпав» её американскими инвестициями, это может в конечном итоге подорвать позиции Китая.

Это рискованный шаг, который беспокоит украинцев, но он подчеркивает убеждение администрации США, что самая большая геополитическая угроза для американцев и Запада - это Китай. Хотя противодействие Китаю - не единственная причина заинтересованности США в украинском урегулировании, это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев переговоров и многочисленных угроз выйти из них команда Трампа продолжает свою работу, подчеркивает Politico.

Представитель администрации Трампа заявил изданию, что поиск «способа более тесного сближения с Россией» способен создать «иной баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно».

Politico отмечает, что свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро и давление на кубинское правительство также призваны уменьшить влияние Китая в Западном полушарии. Удары по Ирану изменили потенциал импорта нефти в Китай, поскольку, по оценкам аналитиков, на Тегеран приходилось более 13 процентов поставок нефти Пекину в 2025 году.

Представитель администрации Трампа отметил, что Китай закупал нефть у Венесуэлы, Ирана и России по ценам ниже рыночных (иногда на 30 долларов за баррель дешевле), субсидируя потребление «на сумму более 100 миллиардов долларов в год в течение последних нескольких лет».

Несмотря на сообщения, что Россия делится разведывательной информацией с Ираном, США продолжают переговоры с Москвой, обращает внимание Politico. По мнению американских аналитиков, Трамп справедливо рассматривает усиливающийся российско-китайский альянс как гораздо большую угрозу безопасности США, чем украинский кризис. В то же время на практике партнерство между Москвой и Пекином «нерушимо».

«Вероятный результат [переговоров с Россией] - ограниченное тактическое сотрудничество с США, а не какой-либо прочный разрыв с Пекином», - заявил эксперт по Китаю Крейг Синглтон.

В Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в ноябре, Китаю уделено немало внимания, хотя Пекин в ней зачастую не упоминается напрямую. Многие американские законодатели - как республиканцы, так и демократы - считают Китай самой серьезной долгосрочной угрозой глобальному могуществу Америки.