Аракчи: завершение конфликта на Ближнем Востоке зависит от воли американцев
Завершение конфликта на Ближнем Востоке зависит от воли американцев, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Я верю, что завершение войны зависит от воли американцев, которые убедят своё правительство выбрать более разумный путь», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.
Аракчи также подчеркнул, что Тегеран не атакует гражданские объекты в соседних странах.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана.