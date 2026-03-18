Владимир Зеленский поехал в Европу, чтобы его не забыли. Как сообщает РИА Новости, об этом с иронией заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Накануне Зеленский прибыл в Великобританию. До этого он посетил Париж, где встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном. Кроме того, у него запланирован визит в Мадрид — он должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Зеленский проводит тур под лозунгом "не забывайте обо мне", поскольку внимание международного сообщества (в том числе в плане финансовой и военной помощи) переключилось на Иран», — заявил Диесен.

Профессор добавил, что «пиар и сфабрикованные нарративы» сыграли решающую роль в «поддержании боевого духа на Западе».