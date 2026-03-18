Глава МИД Ирана рассказал о состоянии верховного лидера

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи полностью здоров и «держит ситуацию на контроле». Его слова приводит ТАСС.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур. Новым лидером Ирана был избран сын предыдущего аятоллы Моджтаба Хаменеи.

При этом Хаменеи не появлялся на публике с момента избрания, несмотря на то, что было обнародовано его публичные обращения. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый лидер Ирана «ранен и, вероятно, обезображен». А в СМИ появилась информация, что Хаменеи доставлен в Москву.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что у нового верховного лидера страны «были лишь легкие травмы».

«Он по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем. (…) Информация, которой я располагаю и которую считаю достоверной, заключается в том, что он находится в полном здравии», - заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о якобы приезде нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Москву для прохождения лечения.