Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи с безопасностью в Ормузском проливе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются ни в чьей помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

«Нам ничего не нужно ни от Японии, ни от кого-либо ещё, но я думаю, что уместно, чтобы люди проявили инициативу», — подчеркнул Трамп.

Ранее он раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана.

Sky News писал, что Британия направила экспертов для помощи США с Ормузским проливом.

Также стало известно, что Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.