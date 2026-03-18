МАГАТЭ отреагировало на удар по иранской АЭС «Бушер»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к «максимальной сдержанности» после удара по иранской АЭС. Об этом сообщается на странице МАГАТЭ в соцсети X.

Иран уведомил МАГАТЭ, что вечером 17 марта снаряд попал в здание АЭС «Бушер». Сообщений о повреждении станции или пострадавших среди персонала не поступало.

«Генеральный директор Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии», - подчеркивается в сообщении МАГАТЭ.

Из-за военных действий работы на АЭС «Бушер», которую Иран строит в сотрудничестве с «Росатомом», были полностью остановлены. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил 17 марта, что идет подготовка к третьей волне эвакуации персонала с АЭС. По его данным, на АЭС остаются около 480 граждан России.