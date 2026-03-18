Министр иностранных дел Ирана ответил на вопрос о страхе стать целью атаки

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что целью атаки США и Израиля может стать кто угодно. Так на вопрос о страхе покушения он ответил в интервью Al Jazeera.

«Целью может стать кто угодно; в последние дни мы видим, что враги без колебаний нападают на любое место или человека», — сказал дипломат.

Аракчи отметил, что на данный момент атакованы 53 больницы и множество школ, отделения банков, жилые дома, а также политические деятели, мирные жители, ученые и университетские профессора.

Он подчеркнул, что даже министр иностранных дел может стать мишенью, но пообещал бороться за цели и интересы страны и, если потребуется, пожертвовать жизнью ради этих целей.

Ранее глава МИД Ирана, комментируя расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Лариджани, сказал, что иранская политическая система — это очень прочная структура, и присутствие или отсутствие отдельного человека не влияет на нее.