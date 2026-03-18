Зеленского встревожило поведение США

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что внимание США переключилось с Украины на Ближний Восток. В интервью BBC он заявил, что обстановка вокруг Ирана заставляет задуматься о возможных последствиях для Украины.

По словам Зеленского, из-за эскалации в Иране дипломатические встречи постоянно откладываются, а президент США Дональд Трамп сейчас сосредоточен на ближневосточном конфликте.

Конфликт между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой длится уже три недели. Обе стороны активно применяют военную силу. Израиль утверждает, что целью их действий является предотвращение создания Ираном ядерного арсенала.

Соединенные Штаты выразили готовность уничтожить иранские военные возможности и призвали иранский народ к смене руководства. В Иране заявляют о готовности к обороне и пока не видят оснований для возобновления переговоров.

Ранее обозреватель Питер Ратленд в статье для The National Interest (TNI) заявил, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке уже принес России значительную прибыль.