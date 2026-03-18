В Иране нарастает тревога после гибели высокопоставленного чиновника

Новости об убийстве Израилем главы Совета безопасности Ирана Али Лариджани заставили иранских чиновников еще больше опасаться за свои жизни и тревожиться о будущем страны. Об этом рассказала газета The New York Times.

Иранские чиновники находятся под усиленной охраной с тех пор, как 28 февраля начались американо-израильские удары, в результате которых был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств других высокопоставленных чиновников Ирана.

Двое иранских официальных лиц в беседе с NYT рассказали о своих опасениях по поводу безопасности. Один из них сказал, что ему звонили другие чиновники, беспокоящиеся о безопасности иранских лидеров и о своей собственной безопасности. По его словам, все они задавались вопросом, кто станет следующей мишенью.

Другой чиновник заявил, что его «затрясло», когда ему позвонили и сообщили об убийстве Лариджани в результате авиаудара. По словам собеседника The New York Times, его охватило общее чувство тревоги, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и не будет свергнута Исламская Республика.

За день до убийства Лариджани, первый вице-президент Ирана Мохаммед-Реза Ареф чудом избежал гибели, когда Израиль разбомбил здание во время его визита, сообщали иранские СМИ.

Глава МИД Ирана сделал заявление о расправе над Лариджани

NYT отмечает, что Лариджани был опытным политиком, главой Совета национальной безопасности страны и с января фактическим правителем Ирана. Хатеф Салехи, иранский политический аналитик консервативных взглядов, близкий к правительству в Тегеране, назвал Лариджани самым важным и компетентным посредником между оборонным и политическим руководством Ирана.

«Его отсутствие в этот критический и опасный момент бросит глубокую тень на дипломатию, направленную на прекращение войны, и снизит шансы на поиск недорогого политического решения для ее завершения», - считает Салехи.

Бывший иранский парламентарий Али Акбар Мусави Хоейни заявил, что Лариджани считался умеренным политиком, и от него ожидали «определенных перемен».