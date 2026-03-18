Глава МИД Ирана сделал заявление о расправе над Лариджани

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Лариджани, сказал, что иранская политическая система — это очень прочная структура.

Об этом он заявил в интервью Al Jazeera.

«Конечно, отдельные личности оказывают влияние, и каждый играет свою роль, кто-то лучше, кто-то слабее, кто-то хуже, но важно то, что иранская политическая система — это очень прочная структура», — отметил он.

По словам дипломата, он не понимает, почему США и Израиль до сих пор не поняли, что присутствие или отсутствие отдельного человека не влияет на эту структуру.

В Израиле раскрыли причину удара по серому кардиналу Ирана

Ранее Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Израиля сообщило, что удар по Лариджани был нанесен в рамках стратегии давления на иранский режим аятолл с целью его ослабления.