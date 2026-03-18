США разослали срочные телеграммы в свои посольства по всему миру

США приказали всем своим посольствам и другим дипломатическим представительствам «срочно» пересмотреть свои системы безопасности после того, как в Багдаде был нанесен удар по комплексу американских зданий. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.

Как минимум три беспилотника атаковали посольство США в столице Ирака 17 марта. Два дрона были перехвачены, но третий разбился на территории посольства, сообщили журналистам два иракских сотрудника службы безопасности.

По данным The Washington Post, Госдеп заявил, что «все представительства по всему миру» должны созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям - междисциплинарные группы, призванные выявлять угрозы и планировать действия в случае их возникновения. Телеграмма была подписана государственным секретарем Марко Рубио.

Хотя похожие распоряжения направлялись в посольства на Ближнем Востоке и ранее, распоряжение, изданное во вторник, стало первым случаем, когда всем дипломатическим представительствам США по всему миру было приказано пересмотреть свой подход к безопасности на фоне войны с Ираном.

С начала американо-израильской бомбардировочной кампании 28 февраля несколько посольств США подверглись нападениям. В представительстве США в Эр-Рияде после атаки беспилотника обрушилась части крыши.

Хотя большинство угроз касалось присутствия США на Ближнем Востоке, также имели место несколько опасных случаев в других регионах, включая стрельбу возле консульства США в Торонто и взрыв возле посольства США в Осло.

По данным WP, в одной из своих телеграмм Госдеп сообщил, что группировки ополченцев в Ираке совершили 292 нападения на американские объекты с 28 февраля. В документе описывались «постоянные угрозы» американскому персоналу в регионе.

Согласно другой телеграмме, на выходных в многоквартирный дом, в котором проживали американские дипломаты в Израиле, попала «перехваченная, неразорвавшаяся иранская баллистическая боеголовка». О пострадавших не сообщалось.