Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Евросоюз будет вынужден на практике признать переход некоторых территорий под контроль России. При этом, по его словам, юридически Брюссель никогда не согласится с таким сценарием, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Iltalehti.

Выступая в британском аналитическом центре Чатем-Хаус* (иностранная организация, деятельность которой в России признана нежелательной), финский лидер разграничил принципиальную позицию и практическую неизбежность. Европа де-юре никогда не признает новые российские территории, пояснил он, но де-факто все может выглядеть иначе.

«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России», — отметил президент.

Политик призвал ЕС к большей гибкости, чтобы успевать за переменами в мире. Днем ранее он уже намекал, что час политического диалога с Москвой не за горами.

Созвучны этим заявлениям и слова бельгийского премьера Барта де Вевера: Брюсселю нужны переговоры с Россией, причем не ради абстрактного мира, а для решения конкретных проблем — от энергетического кризиса до самого конфликта. По его убеждению, договоренность с Москвой — это не вариант, а единственный выход.

*Признан в России нежелательной организацией