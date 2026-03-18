Стубб допустил фактическое признание Европой территориальных уступок со стороны Киева
Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Евросоюз будет вынужден на практике признать переход некоторых территорий под контроль России. При этом, по его словам, юридически Брюссель никогда не согласится с таким сценарием, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Iltalehti.
Выступая в британском аналитическом центре Чатем-Хаус* (иностранная организация, деятельность которой в России признана нежелательной), финский лидер разграничил принципиальную позицию и практическую неизбежность. Европа де-юре никогда не признает новые российские территории, пояснил он, но де-факто все может выглядеть иначе.
«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России», — отметил президент.
Политик призвал ЕС к большей гибкости, чтобы успевать за переменами в мире. Днем ранее он уже намекал, что час политического диалога с Москвой не за горами.
Созвучны этим заявлениям и слова бельгийского премьера Барта де Вевера: Брюсселю нужны переговоры с Россией, причем не ради абстрактного мира, а для решения конкретных проблем — от энергетического кризиса до самого конфликта. По его убеждению, договоренность с Москвой — это не вариант, а единственный выход.
*Признан в России нежелательной организацией