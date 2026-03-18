Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

США предлагали Ирану бесплатно и на постоянной основе поставлять Ирану низкообогащенный уран, пригодный для использования в энергетических реакторах. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что сейчас ситуация с запасами вещества в Иране настолько сложная, что Вашингтон может вернуться к предложению, сделанному главой иранского МИД Аббасом Арагчи незадолго до атаки. Дипломат заявлял, что Тегеран готов переработать весь имеющийся у него ядерный материал до уровня, используемого в ядерных реакторах, под контролем МАГАТЭ, но не позволит вывозить его из страны.

Представители США на переговорах — зять президента страны Джаред Кушнер и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф — отвергли эту идею, подчеркнув, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить запасы ядерного топлива.

По словам двух источников газеты, американские переговорщики предложили альтернативу: США будут поставлять Ирану низкообогащенный уран, пригодный для использования в энергетических реакторах, на постоянной основе и бесплатно.

Ранее портал Axios сообщал, что президент России Владимир Путин предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке, однако Вашингтон от предложения отказался.