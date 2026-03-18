Пока вы спали: будущее стран Ближнего Востока и соглашение США с Японией

Дмитриев отметил, что НАТО оказывает поддержку Украине, но не США

Кирилл Дмитриев заявил, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку Украине, которая не входит в альянс, но не предпринимают аналогичных действий в отношении США.

Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал публикацию официального аккаунта альянса о продолжении помощи Киеву, включая поставки вооружения, боеприпасов и систем ПВО.

Ранее Дмитриев также высказывал мнение о разочаровании Дональда Трампа в партнёрах по НАТО и предлагал пересмотреть санкционную политику США в отношении России и стран Европы.

Посол РФ в Берне: переговоры по Украине могут пройти в Женеве

Сергей Гармонин, посол России в Берне, допустил, что Женева может стать площадкой для новых переговоров по Украине, однако подчеркнул, что этот вариант не является приоритетным для российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Швейцария рассматривается как одна из возможных локаций при наличии необходимых условий, включая отсутствие ограничений для российских представителей.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что конкретное место следующего раунда переговоров пока не определено, несмотря на уже прошедшие встречи с участием России, США и Украины.

Киев начал набирать людей на бессрочную службу в подразделение ПВО

Андрей Марочко сообщил, что украинские ТЦК начали набор мужчин на бессрочные контракты в подразделения ПВО, позиционируемые как элитные. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, новобранцам обещают службу вне линии фронта, повышенное денежное довольствие и оснащение современными зарубежными зенитными и радиотехническими комплексами.

Также, как утверждается, подготовка специалистов для этих подразделений планируется за пределами Украины с участием иностранных партнёров.

Эксперты предупредили об угрозе дестабилизации экономики стран Ближнего Востока

Эксперты предупреждают, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к ухудшению инвестиционного климата и дестабилизации экономик стран региона. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалистов, противостояние с участием США, Израиль и Иран уже влияет на финансовые центры и глобальные торговые цепочки, в том числе из-за ограничений в районе Ормузского пролива.

Кроме того, возможное усиление контроля со стороны западных стран и расширение санкций может дополнительно осложнить движение капитала и финансовые операции в регионе.

США и Япония решают вопрос о создании совместных резервов нефти

США и Япония рассматривают возможность создания совместных нефтяных резервов на территории Японии с поставками сырья из американских месторождений. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что договорённость может быть озвучена после встречи Санаэ Такаити и Дональда Трампа в Вашингтоне, а финансирование проекта будет частично обеспечено за счёт ранее заявленных японских инвестиций.

Инициатива направлена на снижение зависимости Токио от ближневосточной нефти на фоне нестабильности в регионе и уже сопровождается мерами по использованию стратегических запасов страны.