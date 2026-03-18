Рубио прокомментировал данные о желании США отстранить от власти лидера Кубы

Статья в New York Times о том, что США якобы хотят отстранить от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы, является фейком, заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в Х.

© AP/ТАСС

Ранее NYT выступила с утверждением, что Вашингтон хочет добиться отстранения от власти Диас-Канеля. Журналисты ссылались на собственные источники.

"Причина, по которой так много американских СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории, состоит в том, что они продолжают полагаться на шарлатанов и лжецов, выдающих себя за осведомленные источники", – ответил на это Рубио, прикрепив ссылку на соответствующую статью.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы "недружественным переворотом". Он заявил, что Куба находится в затруднительном положении. При этом, по его словам, Рубио проводит переговоры с кубинской администрацией.

По данным СМИ, Вашингтон рассматривает возможность провести военную операцию против Кубы после аналогичных действий в Иране. При этом Трамп и его администрация уверены в успешности текущих действий США.

Диас-Канель в ответ на это заявил, что любой потенциальный агрессор неизбежно столкнется на Кубе с непреодолимым сопротивлением. По словам кубинского лидера, американские власти собираются захватить Кубу, ее ресурсы, имущество и "даже саму экономику", которую они стремятся задушить, чтобы заставить Гавану сдаться.