В США обнаружили нарушения в отчетности помощи Украине

Аппарат генерального инспектора USAID выявил нарушения при контроле помощи Украине на сумму $26 млрд, заявил заместитель главы надзорного органа Адам Каплан на слушаниях в Палате представителей США, сообщает ТАСС.

По его словам, подрядчики агентства, отвечающие за контроль прямой бюджетной поддержки, не предоставляли отчеты в срок или не направляли их вовсе.

Каплан отметил, что для проверки расходования средств американская администрация направила аудиторов в восемь стран, включая Украину. Кроме того, в Киеве работают следователи аппарата генерального инспектора, которые занимаются расследованием возможных случаев мошенничества и коррупции при распределении невоенной помощи.

Подробности по конкретным делам он не привел.

Слушания в Конгрессе были посвящены нарушениям при оказании помощи зарубежным государствам, в том числе по линии USAID.

Ранее, 3 февраля 2025 года, деятельность агентства была фактически приостановлена. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, исполнявший обязанности руководителя USAID, сообщил, что после проверки было закрыто 83% программ ведомства.