В Британии могут ввести нормирование топлива

В Великобритании могут ограничить продажу топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом пишет газета The Times.

«В ближайшие два месяца Великобритания столкнётся со «значительным дефицитом поставок» нефти и газа, который вынудит министров вводить «нормирование» поставок до тех пор, пока продолжается война на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

По словам одного из экспертов Ника Батлера, ситуация начнёт принимать «серьёзный» оборот, если поставка нефти и газа через Ормузский пролив не возобновится в течение двух-трёх недель.

«Правительству придётся защищать поставки продовольствия, больницы, школы, транспортные системы, а это, по сути, означает нормирование», — отмечает издание.

В DM ранее писали, что Британия рискует остаться без газа из-за ситуации на рынке энергоресурсов.