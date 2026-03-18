Названа дата похорон патриарха Грузии Илии II

Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в Сионском храме Тбилиси 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на митрополита Урбниси и Руиси, владыку Иова.

Журналисты уточнили, что таковым было завещание самого Илии II – похоронить в Сионском соборе. Похороны пройдут в воскресенье, сообщил после заседания Священного Синода владыка Иов и добавил, что ожидается прибытие иностранных делегаций.

Напомним, что о смерти Илии II стало известно вечером 17 марта – его доставили в одну из тбилисских клиник с желудочным кровоизлиянием. Врачи почти день боролись за жизнь 93-летнего патриарха, но спасти его не удалось.

В Грузии объявлен траур в связи со смертью патриарха, панихида состоится в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.