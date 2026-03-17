Власти Грузии объявили траур из-за смерти патриарха Илии II

В Грузии объявили траур в связи с кончиной католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, скончавшегося в возрасте 93 лет в тбилисской клинике, сообщило правительство Грузии.

Согласно распоряжению правительства, по всей стране приспущены государственные флаги на административных зданиях.

Илия II скончался после развития почечной, легочной и сердечной недостаточностей, которые начались с желудочного кровотечения.