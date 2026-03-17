Орбан высказался о помощи Украине словами «нет нефти — нет денег»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал достижение соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Украиной о помощи в восстановлении нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Политик сообщил, что продолжит блокировать кредит ЕС для Киева на 90 миллиардов евро. По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод «Дружба».

«Нет нефти — нет денег», — заявил Орбан.

Ранее стало известно, что из заявления ЕС по нефтепроводу «Дружба» убрали пункт о кредите Украине на 90 миллиардов евро и новых санкциях против России.

Нефтегазовым доходам России предсказали двукратное падение

Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро в ответ на прекращение транзита российской нефти. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Киев пытается спровоцировать энергокризис в стране перед выборами.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ. Для этого, по его словам, необходим «сигнал».