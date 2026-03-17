Зеленский оценил ситуацию на фронте

Зеленский оценил ситуацию в зоне боевых действий
Владимир Зеленский оценил ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Jerusalem Post.
По словам Зеленского, ситуация в зоне боевых действий остается «очень тяжелой». Кроме того, он также добавил, что каждый новый день приносит Украине новые трудности.
«Очень тяжелая ситуация, и, конечно, мы каждый день сталкиваемся с трудностями», — заявил он.
Ранее Зеленский выступил в парламенте Великобритании. Он заявил, что Украина направила на Ближний Восток 201 военного специалиста по борьбе с беспилотниками. При этом еще 34, по его словам, готовы к отправке.