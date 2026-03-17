Умер патриарх Грузии Илия Второй

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер в клинике на 94-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, журналисты ждут у клиники официального подтверждения смерти патриарха. Заявление должен сделать местоблюститель патриарха владыка Шио.

Ранее сообщалось, что во вторник утром, 17 марта, врачи экстренно госпитализировали священнослужителя «с массивным кровотечением из желудка».

«Из-за неожиданного ухудшения состояния здоровья святейший и блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в данный момент находится в Кавказском центре медицины. Состояние проблематичное, но стабильное», — пояснили в офисе патриарха.

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе отметил, что ситуация «правда не простая» с учетом возраста патриарха.

Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) — предстоятель Грузинской православной церкви с 23 декабря 1977 года. Интронизация состоялась 25 декабря 1977 года. Патриаршество Илии II считается самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.