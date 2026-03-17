Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль втягивает Ближний Восток в катастрофу.

Об этом он сказал во время выступления на ифтаре с журналистами, передаёт РИА Новости.

«Израиль шаг за шагом втягивает наш регион в катастрофу», — отметил турецкий лидер.

По его словам, атаки Израиля на Газу, Йемен, Ливан и Иран не направлены на обеспечение безопасности.

«Это варварство и безумие», — подчеркнул Эрдоган.

Он также призвал донести до мирового сообщества реальную оценку происходящего и не поддаваться навязываемой повестке.

Ранее Эрдоган критиковал безразличие мировых держав к страданиям стран Ближнего Востока.

Также глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что операция США и Израиля против Ирана является незаконной и неспровоцированной.