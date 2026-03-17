Грэм*: Трамп был разгневан из-за позиции ЕС по Ормузскому проливу

Грэм заявил, что Трамп был разгневан из-за позиции ЕС по Ормузскому проливу
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп был крайне раздражён из-за нежелания стран ЕС участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Об этом он написал в соцсети X.
«Я никогда в жизни не слышал его таким разгневанным», — отметил Грэм.
По его словам, он обсуждал с Трампом отказ европейских союзников предоставлять ресурсы для миссии.
«Нежелание наших европейских союзников предоставлять ресурсы для обеспечения безопасности Ормузского пролива приносит Европе гораздо больше пользы, чем Америке», — добавил сенатор.
Ранее сообщалось, что движение танкеров через Ормузский пролив начало постепенно возобновляться.
Также Трамп называл «нечестной» блокировку Ормузского пролива Ираном.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.