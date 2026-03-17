Грэм*: Трамп был разгневан из-за позиции ЕС по Ормузскому проливу

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп был крайне раздражён из-за нежелания стран ЕС участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Об этом он написал в соцсети X.

«Я никогда в жизни не слышал его таким разгневанным», — отметил Грэм.

По его словам, он обсуждал с Трампом отказ европейских союзников предоставлять ресурсы для миссии.

«Нежелание наших европейских союзников предоставлять ресурсы для обеспечения безопасности Ормузского пролива приносит Европе гораздо больше пользы, чем Америке», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что движение танкеров через Ормузский пролив начало постепенно возобновляться.

Также Трамп называл «нечестной» блокировку Ормузского пролива Ираном.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.