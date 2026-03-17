Трамп рассказал, сколько продержалась бы Украина без помощи США

Украинские военные продержались бы не более суток без помощи Соединенных Штатов, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

По данным портала, американский лидер в ходе традиционного брифинга сделал ряд заявлений по внешней повестке. В частности, затронул тему кризиса на Украине.

«Честно говоря, на Украине все бы закончилось в первый же день», — подчеркнул Трамп.

По его словам, Вашингтон не был обязан помогать союзникам по НАТО, когда началось противостояние, но вмешался в конфликт.

Вместе с тем, пожаловался президент, партнеры не помогают США, что «очень плохо для НАТО». Он уточнил, что Соединенным Штатам в свете этого следует пересмотреть свое членство в Североатлантическом альянсе.