Залужный досрочно покинул переговоры между Зеленским и Стармером

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный досрочно покинул переговоры между премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер прибыл в Лондон для переговоров со Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а также британским королем Карлом III.

Залужный, который прибыл заранее, покинул переговоры за 10 минут до их завершения и ждал в машине. После этого вышел Зеленский и тоже поспешно сел в машину, затем кортеж уехал, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что в канцелярию Стармера перед встречей сторон прибыли министр обороны Британии Джон Хили, а также сотрудники офиса Зеленского — Сергей Кислица и Павел Палиса.

Зеленский опоздал на встречу с британским премьером

Украинский лидер прибыл на переговоры с опозданием, вместе с тем британский премьер вышел встретить его. Политики обменялись несколькими фразами, после чего вошли в здание.