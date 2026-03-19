В ЕС растет недовольство стилем руководства фон дер Ляйен

Подход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к управлению высшим органом исполнительной власти ЕС вызывает все большее раздражение у стран объединения. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По их словам, напряжение усилилось на фоне ситуации с блокировкой Венгрией кредита Украине на 90 млрд евро. Собеседники Euractiv также связывают рост недовольства с позицией фон дер Ляйен по международной повестке, включая войну на Ближнем Востоке и отношения с США.

Отдельную волну критики вызвали недавние заявления главы ЕК о смене миропорядка. Как пишет Euractiv, депутаты Европарламента обвинили ее в выходе за рамки полномочий во внешней политике и в попытке выступать «голосом Европы» по собственному усмотрению.

Поводом стала ее фраза о том, что Европа «больше не может быть хранительницей старого миропорядка». По данным издания, после этого у фон дер Ляйен возникли разногласия с главой Евросовета Антониу Коштой и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Ранее недовольство в столицах КС уже вызывали попытки фон дер Ляйен закрепить за собой роль главного международного представителя блока, особенно в первые дни иранского кризиса, когда она провела серию телефонных контактов без предварительного согласования с рядом стран союза. В самой Еврокомиссии эти претензии отвергали, заявляя, что ее президент действует в рамках договоров ЕС и демонстрирует политическое лидерство.