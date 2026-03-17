Россию предупредили о геополитических последствиях войны в Иране

Масштабный конфликт на Ближнем Востоке уже принес России значительную прибыль. Вместе с тем, война в регионе чревата для Москвы и негативными геополитическими последствиями, пишет обозреватель Питер Ратленд в статье для The National Interest (TNI).

По его данным, прежде всего Россия получит выгоду от экономических потрясений, вызванных войной — цена на нефть марки Brent выросла с $60 в январе до более чем $103 к 13 марта из-за закрытия Ормузского пролива.

Цена на российскую нефть марки Urals, в свою очередь, выросла с менее чем $40 за баррель в декабре до $89 к 12 марта. Скидка, предоставляемая Индии и Китаю, сократилась с $25 до $5 за баррель.

Второй выгодный для России аспект войны заключается в том, что Соединенные Штаты перенаправляют поставки ракет и ракет-перехватчиков для ПВО в Персидский залив, оставляя меньше средств для Украины, заметил автор статьи.

С другой стороны, по мнению обозревателя, разрушительная атака на Иран наносит серьезный удар по престижу и уверенности Москвы в себе и приводит к все большей дипломатической изоляции России.