Взрыв от метеорита напугал жителей трёх штатов США

Жители американских штатов Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк услышали и ощутили мощный взрыв, предположительно вызванный падением метеорита. Об этом сообщает телеканал WOIO.

«Десятки тыс. человек слышали и ощутили взрыв. Очевидец сообщил, что их дом тряхнуло, а фотографии и книги скинуло с полок», — говорится в сообщении.

В метеослужбе Кливленда заявили, что причиной громкого звука, вероятно, стало падение небесного тела.

«Звук взрыва, скорее всего, был вызван метеоритом», — отметили специалисты.

Метеоролог Джефф Танчак предположил, что хлопок мог возникнуть при прохождении объектом звукового барьера.

На опубликованных кадрах виден огненный шар, падающий с большой скоростью.

Ранее специалисты предупреждали, что угроза падения метеоритов на Землю остаётся реальной.