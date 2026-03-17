Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет свой пост

Президент США Дональд Трамп во вторник, 17 марта, высказался, что его французский коллега Эммануэль Макрон «очень скоро» покинет свою должность.

© Вечерняя Москва

— Он очень скоро покинет свой пост, — отметил американский лидер в беседе с журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Он добавил, что Североатлантический альянс (НАТО) совершает очень глупую ошибку, отказывая США в помощи в военной операции против Ирана. Трамп подчеркнул, что он разочарован в НАТО, отметив, что США потратили на альянс триллионы долларов. Также глава Белого дома выразил разочарование в премьер-министре Великобритании Кире Стармере, отметив, что политик не является Уинстоном Черчиллем, передает Telegram-канал Clash Report.

Трамп разгневался на союзников США

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Париж «ни при каких обстоятельствах» не планирует участвовать в возможных операциях по разблокировке Ормузского пролива, несмотря на формирующийся в текущий момент энергетический кризис. После этого Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не требуется помощь стран Североатлантического альянса, а также Австралии, Японии и Южной Кореи из-за их отказа помочь в разблокировке пролива.