Зеленский опоздал на встречу с британским премьером Киром Стармером на Даунинг-стрит на 15 минут, пишет РИА Новости во вторник, ссылаясь на данные от своего корреспондента.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Лондон, где у него запланированы переговоры со Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте, а также королем Карлом III. Встреча была назначена на 14:30 (17:30 по московскому времени), а Зеленский прибыл на нее в 14:45.

Когда лидер киевского режима все же прибыл к месту встречи, его вышел встретить Стармер, они обменялись несколькими фразами и прошли внутрь.

При этом, главный политический редактор телеканала Sky News Бет Ригби несколько раз поинтересовалась у Зеленского о том, что американский президент про него забыл, но на этот вопрос Зеленский не стал отвечать.