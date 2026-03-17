Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива
Президент выступил с таким заявлением на заседании Национального совета по обороне. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.
«Наша страна ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию пролива в сегодняшних условиях», — сказал Эммануэль Макрон.
Накануне Дональд Трамп заявил о «плохом будущем» для НАТО при отказе помогать в Ормузском проливе. Вашингтон заинтересован в любом виде содействия, в том числе в отправке минных тральщиков в регион, пояснил президент США.
«Если не поступит ответа на призыв присоединиться к усилиям в проливе, то это очень плохо скажется на будущем Североатлантического альянса», — приводит слова главы Белого дома газета Financial Times.