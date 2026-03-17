Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива

Президент выступил с таким заявлением на заседании Национального совета по обороне. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

«Наша страна ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию пролива в сегодняшних условиях», — сказал Эммануэль Макрон.

Накануне Дональд Трамп заявил о «плохом будущем» для НАТО при отказе помогать в Ормузском проливе. Вашингтон заинтересован в любом виде содействия, в том числе в отправке минных тральщиков в регион, пояснил президент США.