Стубб поддержал идею помощи США на Ближнем Востоке в обмен на шаги по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб назвал «очень хорошей идеей» предложение обсудить возможный обмен поддержки между Европой и США.

Во время общения с журналистами Стубба спросили, почему Европа не могла бы предложить президенту США Дональду Трампу помощь на Ближнем Востоке в обмен на его содействие по Украине.

«Я думаю, что это очень хорошая идея. Я возьму её на заметку», — ответил Стубб, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что подумает над этим и обсудит предложение со своими коллегами.

Ранее Трамп заявил, что у США нет нужды работать с Европой по Украине, так как конфликт находится за тысячи миль от США. Так он прокомментировал нежелание партнёров НАТО подключаться к планируемой США коалиции по Ормузскому проливу.