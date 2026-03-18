Фицо выступил против смягчения условий для вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против смягчения условий для вступления Украины в Европейский союз.

«Что касается каких-либо попыток на Европейском совете внести в заключения, скажем так, более мягкие условия для вступления Украины в Европейский союз, то это мы будем отвергать», — сказал он в ходе встречи с депутатами парламентского комитета по европейским делам, передаёт РИА Новости.

При этом Фицо отметил, что Словакия поддерживает европейские амбиции Украины, однако, по его словам, Киев не должен по политическим причинам обходить страны, которые лучше подготовлены к вступлению в ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев получил финальные условия для вступления в Европейский союз.

Французский политик Флориан Филиппо, в свою очередь, высказывал мнение, что вступление Украины в ЕС может привести к «окончательной гибели» Франции.