Крупный чиновник США разочаровался из-за операции в Иране и уволился

Глава контртеррористического центра США Джо Кент принял решение уйти в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», — сказано в публикации.

При этом чиновник отметил, что для него было честью работать под руководством американского лидера.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.