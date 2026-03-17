Принц Гарри и Меган Маркл строят планы по возвращению в королевскую семью

В новой скандальной книге Тома Бауэра раскрываются намерения принца Гарри и Меган Маркл вновь занять место в королевской семье. Он рассказал, каким образом пара планирует задействовать масштабное мероприятие для реализации своих целей. Об этом сообщает RadarOnline.

В своём произведении «Предательство: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи» Бауэр отметил, что Сассекские долго вынашивали идею возвращения в королевскую семью, чтобы «спасти свои финансы и репутацию».

«Сассекские стремились ни много ни мало к тому, чтобы король восстановил их в Лондоне в качестве доверенных членов королевской семьи. Инструментом их триумфального возвращения должны стать Игры Непокорённых, которые пройдут в июле 2027 года в Бирмингеме», — подчеркнул Том.

Гарри и Меган намерены использовать церемонию открытия Игр не только для публичного воссоединения с королём Карлом, но и для того, чтобы впервые вывести в свет своих детей — шестилетнего Арчи и четырёхлетнюю Лилибет.

«С самого начала Гарри планировал, чтобы король открыл игры — это должно было стать фоном для того, чтобы Меган, в сопровождении детей, завладела вниманием СМИ», — отмечает Бауэр.

