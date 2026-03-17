Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что конфликт главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского с нардепами не приведет к его отставке в ближайшее время.

«Для Зеленского конфликт с депутатами — это серьезный вызов. Приведет ли это к тому, что его уберут с поста? Думаю, пока говорить об этом рано», — утверждает собеседник издания.

Как заметил Килинкаров, у украинского лидера есть две опции, как распределить ответственность за очевидное поражение на поле боя в канун принятия очень сложных политических решений.

Первым вариантом экс-нардеп назвал создание широкой коалиции в парламенте, на что он пойти не может, поскольку рискует перестать быть самостоятельной политической фигурой, а вторым является привлечение оппонентов, и Зеленский пошел именно по второму пути.

Собеседник издания указал, что глава киевского неонацистского режима расплатился должностями со своими политическими конкурентами. При неудаче Зеленский отправляет их в отставку, чтобы сохранить свое место, уточнил экс-нардеп.