Великобритания выступила с предложением по разблокировке Ормузского пролива
Власти Великобритании предложили США создать международную коалицию по разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.
Согласно информации издания, Лондон уже поделился этой инициативой с рядом стран, которые могут принять участие в коалиции. При этом, приглашение было отправлено не всем из тех стран, которые уже были приглашены к действиям по разблокировке пролива президентом США Дональдом Трампом.
«Великобритания разработала план создания многонациональной оперативной группы и поделилась им с США и рядом других стран», — сообщает источник.
28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Во время конфликта в СМИ появилась информация о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.
Ранее в Белом доме заявили, что нефтяные танкеры начинают медленно проходить через Ормузский пролив.