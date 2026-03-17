Власти Ирана планируют разработать и ввести систему прохода судов через Ормузский пролив. Проход через него будет разрешен только тем танкерам и сухогрузам, владельцы которых получили разрешение Тегерана, пишут в статье для Bloomberg обозреватели Вэйлунь Сун и Алекс Лонгли.

По мнению главы консалтингового подразделения EOS Risk Group Мартина Келли, это может означать, что стартует процесс верификации, при котором суда должны будут получать разрешение на проход через пролив, следуя между островами Ларак и Кешм.

Авторы статьи пояснили, что относительная стабилизация ситуация обнадежила нефтетрейдеров. Вместе с тем, добавили они, близость этого маршрута к берегу Ирана создает серьезные проблемы для страховщиков и банков, финансирующих сырьевые сделки.

По их данным, западные страховщики обычно не могут урегулировать претензии, связанные с Ираном, из-за обширных санкций, что повышает риски использования нового маршрута.

В Белом доме заявили о прошедших по Ормузскому проливу танкерах

Журналисты заметили, что судовладельцы уже отправляют суда по маршруту вдоль иранского побережья. Так, 15 марта через узкий проход между иранскими островами Ларак и Кешм, следуя вплотную к иранскому побережью, прошел танкер Karachi под флагом Пакистана. Вслед за ним прошли два сухогруза, заходившие в иранские порты.