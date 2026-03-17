Британская BBC требует отмены 10-миллиардного иска Трампа

Британская медиакорпорация BBC (ресурс заблокирован в России) отправила ходатайство в суд Флориды, призывая инстанцию отклонить иск от президента США Дональда Трампа против вещателя и прекратить судопроизводство по данному делу. Об этом рассказала газета The Guardian.

Резонансный иск главы Белого дома поступил во флоридскую Фемиду в середине декабря минувшего года. Американец потребовал взыскать с BBC 10 миллиардов долларов под предлогом клеветы в документальном фильме "Трамп: второй шанс", который телерадиокомпания выпустила в эфир в конце октября 2024 года - примерно за неделю до президентских выборов в США. Претензии Трампа связаны с тем, что BBC склеила в одно целое две части его речи к сторонникам в январе 2021 года. Получившийся 12-секундный эпизод может ошибочно навести на мысль, что нынешний американский президент побуждал толпу к захвату Капитолия. Однако BBC в своем обращении к суду ясно дала понять: корпорация уже принесла Трампу личные извинения за прецедент, а дальнейшее педалирование дела будет откровенным притеснением СМИ.

Юристы, нанятые ведущим британским медиа, сделали акцент на том, что репутационного ущерба Трамп не понес: произошедшее не могло оказать никакого прямого влияния на ход предвыборной кампании республиканца. BBC и ее адвокаты сопроводили свою позицию мощным аргументом: фильм не транслировался в Штатах, а был показан именно британской публике. Соответственно, во Флориде, чей суд рассматривает иск Трампа, фильм тоже не показывался - а это, по словам британцев, исключает юрисдикцию судебной инстанции по данному вопросу.

"Более года спустя, даже после переизбрания при поддержке значительного большинства избирателей Флориды, президент утверждал, что документальный фильм опорочил его во Флориде, где обвиняемые никогда не транслировали его", - отметил в своем заявлении британский вещатель.

В BBC также подчеркнули, что даже не имеющие отношения к корпорации дистрибьюторы, которые купили права на демонстрацию документалки, не показывали ее в Штатах.

В своем ходатайстве BBC также выразила обеспокоенность тем, что дальнейшее судопроизводство против нее будет проявлением "охлаждающего эффекта". Для понимания, в правовой практике это означает ограничение на закрепленное конституцией право на свободу слова посредством юридического наказания. Британцы напомнили, что как раз по этой причине суды все той же Флориды регулярно отправляют в утиль поступающие иски о клевете.

"Тем более когда истец входит в число самых влиятельных и громких людей в мире, о чьей деятельности BBC рассказывает каждый день", - добавила телерадиокомпания, намекая, что Трамп в накладе не остался.

Между тем именно Трамп является безоговорочным мировым чемпионом по судебным разбирательствам со СМИ. Американский президент регулярно судится с медиаструктурами - в основном под предлогом клеветы в свой адрес. Тем не менее нынешний глава Белого дома далеко не всегда выигрывает эти споры. Так, в начале 2020 года Трамп подал иски сразу против трех ведущих американских СМИ - телеканалом CNN и газет The New York Times и The Washington Post. Претензия - клеветнические заявления о якобы российской поддержке в адрес Трампа во время президентской кампании 2020 года. Суд не внял возмущению политика - все три иска были отклонены.

Еще один громкий пример, на который сослалась и BBC - это разбирательство между Трампом и все тем же CNN в 2022 году. Той осенью Трамп подал в суд на телеканал за клеветнические ярлыки и заявлениями, которыми телеканал бросался в его адрес. Сторона Трампа настаивала на компенсации в размере 475 миллионов долларов, но иск был отклонен судом летом 2023 года.

Со следующими президентскими выборами 2024 года связана еще серия исков Трампа, которые были более успешными. Наиболее резонансный случай - иск против The New York Times, поданный в сентябре прошлого года, с требованием компенсации в 15 миллиардов долларов. Как заявил тогда Трамп, для него "великая честь подать иск о клевете и распространении ложных сведений" против газеты. Решения по данному делу еще нет.

А вот судебные дела 2024 года против телеканалов CBS News и ABC американец выиграл. С первым он судился из-за смонтированного интервью Камалы Харрис, его конкурента на выборах, для программы "60 минут". В итоге медиахолдинг Paramount Global (владелец CBS) выплатила Трампу 16 миллионов долларов, хотя тот изначально требовал 20 миллионов. ABC же стал мишенью Трампа после того, как телеканал утверждал о якобы изнасиловании Трампом писательницы Элизабет Джин Кэрролл в середине 1990-х годов. Суд постановил, что Трамп только домогался к ней, обязав политика выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов. Трамп, в свою очередь, взыскал 16 миллионов с ABC за клевету.

Среди других известных политиков и бизнесменов также хватает примеров судебных исков против медиакомпаний. Так, экс-президент Франции Николя Саркози в 2008 году подал иск против издательства K&B Publishers за книгу "Николя Саркози: руководство по вуду". Пикантность ситуации в том, что в подарок к книге шла тряпичная кукла политика. А в 2012 году Саркози обратился в суд из-за информагентства Mediapart, утверждавшего о спонсорстве избирательной кампании политика со стороны лидера Ливии Муаммара Каддафи. Но в обоих случаях Саркози проиграл судебные дела после отклонения его исков.

Наконец, резонансным оказался и иск президента Турции Реджепа Эрдогана против греческой газеты "Демократия" в сентябре 2020 года. Турецкий лидер был возмущен, что издание опубликовало на первой полосе хамские оскорбления в его адрес. Вскоре турецкая генпрокуратура начала расследование против греческих газетчиков. Однако чем закончилась та громкая история - до сих пор непонятно.