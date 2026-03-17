Стубб сделал заявление о прямом диалоге с Москвой

Стубб признал, что Европе придётся начать политический диалог с Россией
Европа в скором времени столкнётся с необходимостью вести политический диалог с Россией. Это признал президент Финляндии Александр Стубб.
По его словам, которые приводит РИА Новости, европейское сообщество неизбежно приближается к этому моменту.
«...Но это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку», — добавил Стубб.
