Стубб сделал заявление о прямом диалоге с Москвой

Европа в скором времени столкнётся с необходимостью вести политический диалог с Россией. Это признал президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, которые приводит РИА Новости, европейское сообщество неизбежно приближается к этому моменту.

«...Но это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку», — добавил Стубб.

