Венгрия анонсировала начало борьбы с Евросоюзом

Если правящая партия «Фидес» победит на парламентских выборах 12 апреля, то Венгрия начнет борьбу с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По его словам, лидеры Евросоюза подготовили решение о полном запрете на российскую нефть, которое хотят обнародовать 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

«Если мы победим 12 апреля, то с 15 апреля мы будем вести борьбу против Евросоюза, чтобы Венгрии не запретили покупать дешевую российскую нефть», — сказал он.

Ранее Украина согласилась принять денежную и техническую помощь Евросоюза для починки поврежденного нефтепровода «Дружба». Решение Брюсселя и Киева было мотивировано желанием ослабить политическую напряженность после того, как Венгрия, пользовавшаяся нефтепроводом, заблокировала кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро.