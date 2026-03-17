Пока вы не уснули: утечка чертежей "Варшавянки" и судьба серого кардинала Ирана

Новый лидер Ирана чудом выжил при ударе

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи избежал гибели 28 февраля благодаря тому, что незадолго до воздушного удара вышел из атакованного помещения. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на аудиозапись обращения главы протокола погибшего экс-лидера Али Хаменеи к руководству Корпуса стражей исламской революции.

Как утверждает издание, подлинность записи подтверждена независимой проверкой. На ней глава протокола Мазахер Хоссейни рассказывает, что Моджтаба Хаменеи вышел во двор по делам и направлялся обратно, когда по зданию ударила ракета. Его жена Захра Хадад Адель и сын погибли на месте. Сам новый лидер отделался лишь небольшой травмой ноги.

Раскрыта утечка военных чертежей российской подлодки «Варшавянка» за границу

Российский суд приговорил инженера к трем годам лишения свободы за незаконную продажу чертежей деталей, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка» иностранной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд установил, что утечка технической документации из страны происходила в период с 2021-го по 2022 год. Инженер занимался поиском, сбором и копированием военных чертежей деталей, используемых в дизель-генераторах подлодок. Эту информацию он передавал за границу.

Глава Евросовета назвал неадекватными угрозы Зеленского Орбану

Глава Евросовета Антониу Кошта отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он подчеркнул, что в ЕС неприемлемо, когда даже в эмоциональных ситуациях кто-то ведет себя неадекватно по отношению к лидерам европейских стран.

Кошта заявил, что у Брюсселя «отличные отношения с Украиной». Но в ЕС не могут принять неадекватное поведение по отношению к лидеру страны даже в «эмоциональный момент», приводит слова председателя Евросовета испанское агентство Europa Press.

Стала известна судьба серого кардинала Ирана после атаки Израиля

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани не мог выжить после удара Израиля.

Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на источники.

Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отремонтировать нефтепровод «Дружба» за месяц-полтора. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо украинского лидера Еврокомиссии.

«В письме Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода приближается к завершению и компрессорная станция будет восстановлена через 1-1,5 месяца», — пишет агентство.

Пескову задали вопрос о блокировке Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что информация о каких-либо переговорах российских властей с руководством мессенджера Telegram отсутствует, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Блокировка будет осуществляться на территории всей России. Приложение не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Зеленский отправил сигнал Орбану через Бухарест

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест 12 марта стал своеобразным сигналом премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Однако, как подчеркивает издание, речь идет лишь о странах-союзницах Украины. Отмечается, что Румыния постепенно переходит к долгосрочному стратегическому сближению с Киевом.

В Белом доме заявили о прошедших по Ормузскому проливу танкерах

Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что танкеры начали вновь проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает CNBC.

По словам Хассетта, проход судов по Ормузскому проливу может говорить об истощении ресурсов Ирана. Он заявил, что война с Тегераном может вскоре закончиться.

Германия решила вмешаться в войну США с Ираном

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин попросил США и Израиль делиться информация о войне с Ираном, сообщает РИА Новости. Министр отметил, что Германия будет готовиться к переговорам, которые могут начаться в какой-то момент.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал новый иск певицы к мошенникам. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Долиной подчеркнул, что его особенно радует поддержка молодежи, которая ощущается в социальных сетях. В частности он сообщил, что созданные молодыми людьми видео «разрывают TikTok».

